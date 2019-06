Si complica la situazione di Durant: la strana "gaffe" di Kerr

Assenza — e ben più importante — confermata anche per Kevin Durant, e i dettagli di come viene comunicata dallo stesso allenatore degli Warriors lasciano un po’ pensare. Con il giocatore tenuto ancora lontano dai media, dopo aver fatto trapelare un moderato ottimismo Kerr gela tutti: “Kevin [Durant] non giocherà neppure in gara-4. Non è una decisione che prendo io, quando il nostro staff medico mi dirà che è pronto ovviamente lo metterò in campo ma al momento non lo è. Sta migliorando, sta lavorando individualmente, ma non è ancora pronto per scendere in campo”. E alla domanda se il n°35 di Golden State ha subìto qualche setback nel suo processo di recupero, Kerr risponde in maniera un po’ sorprendente: “Nessun peggioramento, sono stato io che avevo capito male e speravo che oggi potesse essere il giorno in cui fosse in grado di scendere in campo per lavorare in gruppo Invece non è così, probabilmente potrà farlo solo domani, il che rende impossibile il suo utilizzo in gara-4”. Uno strano difetto di comunicazione (che forse difetto di comunicazione non è) su un argomento così delicato e importante, che forse — ma sono solo ipotesi — potrebbe nascondere qualche pressione attorno al giocatore per rivederlo in campo il prima possibile. “La nostra speranza è quello di riaverlo comunque prima della fine della serie”, conclude Kerr, sposando così anche le parole pronunciate dal proprietario Joe Lacob che ai microfoni di ESPN — richiesto di una sua opinione sul possibile ritorno in campo di Durant — aveva risposto: “Sono convinto che ritorni”, aggiungendo anche una tipica espressione americana — “I’m serious as a heart attack”, letteralmente: “serio come un attacco cardiaco” — a sottolineare la sua totale convinzione. Quella che si augurano tutti i tifosi sulla Baia.