Leonard: “A Oakland dobbiamo aggredire, non essere aggrediti”

Sta continuando a giocare bene anche lui, un soffio sotto i 30 punti di media dall’inizio della serie, con più di 10 rimbalzi e mezzo e il 38% da tre punti. In gara-5 le sue percentuali al tiro sono state a lungo insufficienti, prima della sfuriata offensiva nei minuti finali che a molti è sembrata l’acuto finale del grande tenore, quello con cui meritarsi gli applausi di tutto il teatro. Un acuto che — pur non regalando la vittoria ai Raptors — ha per l’ennesima volta dimostrato la strapotenza di Leonard in determinati frangenti di gioco, la sua capacità di decidere una partita e anche la cattiveria di voler azzannare alla giugolare l’avversario nel momento caldo di una gara. Tornano alla mante le parole pronunciate nel prepartita di gara-5 dal suo allenatore, Nick Nurse, ricordando la scena in spogliatoio dopo la sconfitta in gara-2 alla Scotiabank Arena solo una settimana fa. “Stavo dicendo ai ragazzi che tutto quello che avremmo dovuto fare era andare a Oakland per provare a vincerne una, compito non impossibile. Kawhi mi ha interrotto subito: ‘F**k that, andiamo a vincerle tutte e due’. E così è stato”. Ecco il killer che stava per uccidere anche la serie con quei 10 punti consecutivi messi a segno nel finale, finale in cui alcuni avrebbero voluto fosse lui — e non Kyle Lowry, con la tripla dall’angolo deviata da Draymond Green — a prendersi l’ultimo tiro della partita: “Perché non l’ho fatto? Perché sono stato raddoppiato — risponde lasciandosi andare a una rarissima risata — e onestamente non penso che sarei neppure riuscito a prendermi un tiro. Se hai due uomini addosso devi cercare di fare la giocata giusta, che per noi era quel tiro dall’angolo, solo che il pallone non è arrivato abbastanza velocemente a Kyle [Lowry]”. E così, con l’ultimo tiro che si infrange sul lato del tabellone, si infrangono anche le speranze di Leonard e dei Raptors di assestare il colpo del ko agli Warriors, rimandato gioco forza a una gara-6 da giocare fuori casa, davanti a un pubblico caldissimo che metterà i canadesi di fronte a un ambiente non certo facile: “Dobbiamo rispondere all’impatto emozionale che troveremo tornando a Oakland — dice Leonard — restare concentrati, limitare gli errori e cercare di essere noi gli aggressori e non gli aggrediti. Non sarà facile, questo lo sappiamo, ma se giochiamo 48 minuti intensi siamo fiduciosi di poter vincere”.