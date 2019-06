Si sono riaccese negli ultimi giorni le trattative per convincere New Orleans a cedere Anthony Davis; separato in casa da cinque mesi e in attesa da settimane che i Pelicans lo lascino finalmente andare via. David Griffin, GM della franchigia della Louisiana, nel frattempo ha fatto il prezzo e fissato la base d'asta: un All-Star, un giocatore giovane dai grandi margini di crescita e scelte al Draft. Condizioni alle quali al momento nessuno può rispondere senza coinvolgere una terza squadra nello scambio: uno scenario perseguito con forza nelle ultime ore dai Lakers - principali indiziati e destinazione maggiormente gradita allo stesso Davis. Lonzo Ball e Brandon Ingram la base da cui partire, Kyle Kuzma il giocatore che i Lakers stanno cercando di trattenere e che i Pelicans chiedono come ulteriore asset, la scelta n°4 al prossimo Draft come esca con cui attirare una terza squadra interessata a qualche giovane prospetto e disposta a mettere sul piatto un All-Star. Una ricerca diventata via via sempre più serrata nelle ultime ore, come racconta Adrian Wojnarowski su ESPN: sia Lakers che Pelicans stanno contattando tutte le franchigie che potenzialmente potrebbero avere interesse a scegliere con la quarta chiamata al Draft della prossima settimana. In ragione di questo, è evidente come questo tipo di trattativa abbia una scadenza: entro il 20 giugno bisogna trovare una terza squadra - alla quale permettere di poter scegliere al Draft - altrimenti l'affare rischia di saltare per l'ennesima volta.

Trattativa separata con i Celtics, Nets e Clippers al momento fuori dai giochi