Quando LeBron James circa un anno fa ha deciso di unirsi ai Los Angeles Lakers anche senza l’assicurazione che ci fosse un’altra stella, probabilmente era convinto che in un modo o nell’altro la franchigia sarebbe riuscita a mettergli al fianco un giocatore del suo calibro. Ha dovuto attendere quasi un anno, ma finalmente quel giocatore è arrivato. Anthony Davis è probabilmente il miglior partner che potesse sperare di avere in questo momento della sua carriera, un top-10 della NBA che si avvicina agli anni migliori della sua parabola e che può caricarsi sulle spalle il peso offensivo e difensivo della squadra ora che James va per i 35 anni. E che condivide con lui anche la stessa agenzia, la Klutch Sports guidata da Rich Paul, che non guasta mai. Inevitabile allora che il primo messaggio del Re fosse di grande entusiasmo, condividendo su Instagram un fotomontaggio di lui e AD in maglia Lakers (con un curioso numero 21, visto che il 23 è già occupato) e un messaggio sia per il nuovo compagno che per il resto della NBA: “AD sta arrivando!! @antdavis23 andiamo fratello!” ha scritto su Instagram, aggiungendo una promessa e/o una minaccia. “Questo è solo l’inizio…” con l’emoji di una corona e l’hashtag #LakeShow. E i Lakers sperano che sia l'inizio di una nuova era vincente.