Irving in partenza e il complicato rinnovo di Al Horford

Non aver inseguito a tutti i costi Irving inoltre è un chiaro segnale del fatto che la dirigenza di Boston è ormai convinta che Irving sta per andare via: il n°23 dei Pelicans poteva essere l’asset ideale per convincere l’ex Cavaliers a restare con i Celtics, ma visto che questo scenario appare ormai come improbabile, non avrebbe avuto molto senso forzare la mano e rischiare di perdere per strada Tatum - che diventa da subito il tassello fondamentale da cui far ripartire le ambizioni dei biancoverdi. Sul tavolo inoltre restano tante altre questioni aperte, a partire dalla free agency di Al Horford: l’ex Hawks è diventato un simbolo in casa Celtics e vuole restare ancora a lungo in biancoverde. Se Boston dovesse perdere un All-Star come Irving, i 30 milioni di dollari previsti dal contratto di Horford potrebbero fare molto comodo per arricchire un roster privo di punte di diamante all’apice della loro carriera. Rinunciare a lui, oltre che ai vari Marcus Morris, Terry Rozier e Daniel Theis lascerebbe spazio sufficiente per puntare a firmare giocatori di primo livello – Malcolm Brogdon, per dirne uno tutt’altro che semplice da convincere – ma con 28 milioni a disposizione non permetterebbe di arrivare a Kawhi Leonard ad esempio. L’alternativa sarebbe quella di riportare Horford in squadra, spalmando il suo accordo su più anni e riducendo l’esborso nella prossima stagione, puntando a quel punto alla conferma in blocco di tutto il roster dei Celtics. Tranne Irving, con la speranza che il vero All-Star cresca in casa.