“Leonard campione? Ah, se fosse rimasto con noi…”

Strappa poi una pagina dal manuale di Popovich quando gli viene chiesto del rapporto andato a male tra Kawhi Leonard e la franchigia del Texas, una crisi che ha portato alla richiesta di cessione del giocatore e allo scambio che lo ha mandato (insieme a Danny Green) a Toronto, in quei Raptors con cui ha appena vinto il titolo NBA: “Cosa è andato storto con Kawhi? Family business, avrebbe risposto Pop. Faccio lo stesso”, dice ridendo. E poi ammette: “Sul piano umano sono stato contento per la vittoria di Kawhi e di Danny, contento per loro. Sul piano sportivo ovviamente resta un rammarico: ‘Ah, se fosse rimasto con noi forse avremmo potuto giocarcela fino in fondo’. Ma è normale”. Rimpianti a parte, dal suo quinquennio agli Spurs Messina ammette di aver imparato tanto, come uomo e come allenatore: “I princìpi che regolano la vita a San Antonio sono quelli di una equità nei comportamenti che si applica tanto a Tim Duncan quanto all’ultimo dei coordinatori video. E poi lì la regola è: più bravo sei, più responsabilità hai – e non più licenze puoi prenderti”. Un insegnamento importante, come quelli ricevuti osservando da vicino RC Buford e Gregg Popovich: “Affascinato dal vedere il rapporto tra loro due. Anzi, in queste ultime settimane in Texas ne ho parlato molto con RC, proprio per cercare di capire bene le dinamiche tra loro. Chiunque di noi a San Antonio – RC per primo – si svegliava ogni mattina con pensiero in testa: cosa posso fare per aiutare Pop a lavorare al meglio? Questo spirito di collaborazione è fondamentale per il loro successo”. E magari anche per la prossima Olimpia Milano targato Ettore Messina.