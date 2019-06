La serata da 50 punti di Derrick Rose contro Utah

L’MVP del 2011 gioca la sua miglior partita degli ultimi anni, fissa il nuovo personale massimo in carriera e regala ai T’wolves il successo in volata contro gli Utah Jazz: “È una gioia che non riesco a descrivere”, sono le sue prime parole, dopo che i 50 punti permettono a Minnesota di conquistare l’ennesima vittoria a inizio regular season grazie a un Rose che per qualche settimana è rimasto in corsa per il premio di miglior sesto uomo dell’anno. Il suo impatto in uscita dalla panchina gli ha permesso infatti di ritrovare una condizione fisica che mancava da tempo.