LeBron James ha davvero intenzione di accogliere Anthony Davis a braccia aperte. Secondo quanto riportato da Yahoo Sports, la superstar dei Los Angeles Lakers ha deciso di cedere il suo numero 23 al suo nuovo compagno, notificando la decisione di cambiare numero alla NBA. Davis non ha mai indossato altro numero nella sua carriera con i New Orleans Pelicans e ha apprezzato molto il gesto del tre volte campione NBA. James ha ora diverse opzioni a sua disposizione: nei suoi quattro anni a Miami dal 2010 al 2014 ha infatti indossato il numero 6 (il 23 era ritirato in onore di Michael Jordan per decisione di Pat Riley), che è anche quello utilizzato con la sua esperienza con la maglia di Team USA e quello che ancora oggi indossa durante le partitelle di allenamento. Di sicuro le sue opzioni, però, sono limitate dai tanti numeri ritirati dalla franchigia gialloviola: i numeri 8, 13, 22, 24, 25, 32, 33, 34, 42, 44 e 52 sono tutti off-limits perché issati sul soffitto dello Staples Center per onorare le leggende che hanno lasciato un segno nella gloriosa storia della franchigia. In ogni caso, sarà un po’ strano vedere James con un altro numero dopo cinque anni sempre con il 23: c’è da scommettere che il marketing, però, volerà alle stelle anche con questa nuova numerazione.