Il fiasco Durant

Steve Mills, il presidente della franchigia, fa sapere che questo è il modo in cui tutte le franchigie operano sul mercato: si dividono gli obiettivi in fasce di preferenza, si punta a quelli del primo gruppo e poi – se l’assalto fallisce – si procede con quelli di seconda e terza fascia. Vero, come vera anche l’implicita ammissione che i Knicks hanno – per l’ennesima volta – fallito nell’attrarre i loro primi obiettivi (era successo anche con LeBron James nel 2010, ad esempio). Il fallimento che brucia di più è quello di Durant, perché il suo business manager, Rich Kleiman, è un newyorchese che da sempre sanguina bluarancio, perché il giocatore aveva fatto sapere di gradire la città e perché i Knicks sembravano intenzionati a far di tutto per portarlo in città. Invece no: secondo quanto riportato da ESPN, Mills e Perry non erano convinti dello stato di salute del giocatore post infortunio al tendine d’Achille, e quindi restii a offrirgli il massimo salariale, soluzione invece data per scontata dalle altre 29 franchigie NBA, Warriors inclusi (per cui il massimo contrattuale sarebbe costato addirittura 221 milioni di dollari). Che le voci sull’eccessiva cautela dei Knicks verso Durant siano vere o meno, resta il fatto che il giocatore ha sì scelto New York ma sponda Nets, dimostrando così il fascino sempre meno forte di giocare (da padroni di casa e non da ospiti) al Madison Square Garden. “Il clima è tossico”, fa sapere un ex di peso come Charles Oakley, eterna bandiera dei Knicks che – non a caso – ha avuto parecchi problemi con la proprietà di James Dolan. “Non a caso” perché i problemi – e la gestione degli stessi – ha lasciato a desiderare già in passato, con la denuncia di molestie sessuali di una dirigente, Anucha Browne Sanders, nel 2007 (causa vinta e poi chiusa dalla società con un pagamento di 11.5 milioni di dollari), piuttosto che ancora più recentemente con la gestione del caso Porzingis, prima offerto pubblicamente sul mercato ai tempi di Phil Jackson e poi con il tentativo di screditarlo agli occhi dell’opinione pubblica per giustificare in qualche modo la scelta di non trattenerlo in città.