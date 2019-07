La giuria è divisa: chi ha vinto la free agency 2019? C’è chi dice i Clippers. C’è chi dice i Nets. Potrebbero essere entrambe risposte sbagliate (o quanto meno, inesatte). Perché il vero trionfatore della free agency 2019 potrebbe tranquillamente rispondere al nome di Jerry West, il cui titolo all’interno dell’organizzazione dei Clippers è riassunto con una semplice parola, “consultant”. Un consulente prezioso, fondamentale, come già lo era stato ai Golden State Warriors, dal 2011 al 2017, nella costruzione di quella squadra poi capace di vincere tre titoli in quattro anni dal 2015 al 2018. Jerry West oggi ha 81 anni e a un’età in cui la maggior parte delle persone si gode (ormai da anni) una meritata pensione, lui continua a inanellare trionfi personali, lui continua a vincere. Ha iniziato esattamente 60 anni fa, nel 1959. Non ha ancora smesso. Quel primo successo – miglior giocatore delle Final Four NCAA con i suoi Mountaineers di West Virginia – è significativo non solo per essere il primo di molti riconoscimenti, ma anche perché (come accadrà poi nella NBA), West viene incoronato Most Oustanding Player di quelle Final Four senza vincerle, costretto ad arrendersi 71-70 in finale contro California. Un anno più tardi, durante le Olimpiadi di Roma, Jerry West è in campo (con Oscar Robertson, che nel 1961 gli ruberà il titolo di rookie dell’anno nella NBA) con la nazionale USA che oggi viene ricordata come il primo vero Dream Team, precedente a quello storico del 1992 a Barcellona con i professionisti della NBA. West e compagni vincono l’oro, poi dà inizio alla sua carriera nella lega: è un All-Star fin dal suo primo anno (nel 1961), lo resterà ininterrottamente fino al termine della sua avventura NBA, nel 1974. Con i suoi Lakers perde, anno dopo anno, una serie quasi infinita di battaglie con i Boston Celtics in finale NBA (sei volte, nel 1962, nel 1963, nel 1965, nel 1966, nel 1968 e poi ancora nel 1969) ma il suo destino di vincente trova comunque il modo di manifestarsi. Nel 1969 diventa il primo (e ancora unico) giocatore a essere votato MVP delle finali NBA pur perdendole, dopo aver viaggiato a quasi 38 punti di media nelle sette gare di finale contro i Celtics. L’anno successivo trova ancora il modo di essere il n°1, stavolta nella classifica marcatori (31.2 di media), due anni più tardi in quella degli assist (9.7 a sera). È il 1972, ed è l’anno in cui finalmente crolla la maledizione che sembrava dover condannare la carriera da giocatore di Jerry West: l’incapacità di mettersi al dito un anello di campione NBA. La vittoria invece arriva, in finale contro i Knicks, mettendo un ideale punto a una carriera sul parquet che si concluderà due stagioni più tardi, aprendo un altro capitolo della sua vita e del suo ruolo all’interno della NBA.