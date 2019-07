A lungo sono stati una nota a pie’ di pagina, i cugini poveri di quelle che invece sono, da sempre, le due città più ricche di glamour di tutti gli Stati Uniti. Una per costa, New York a est, Los Angeles a Ovest, due metropoli che – tradotte in termini NBA – sono sempre state sinonimo di Knicks e Lakers, due franchigie che a inizio anni ’70 si sono contese per diversi anni il titolo NBA sul parquet e che oggi continuano a contendersi quello di franchigie più ricche fuori dal campo nell’annuale classifica di Forbes. L’estate 2019 passerà invece alla storia come quella che ha definitivamente ribaltato gli equilibri di forza cittadini. Non più poveri – ma ricchi e ambiziosi – Nets e Clippers escono da questa free agency come le franchigie trionfatrici, i primi capaci di mettere sotto contratto Kevin Durant e Kyrie Irving, i secondi freschi dell’accordo raggiunto non solo con Kawhi Leonard ma anche con Paul George. Un ribaltamento negli equilibri di potere addirittura storico, mai vista prima: fino al 2012 i Nets neppure potevano vantare una vera appartenenza newyorchese, relegati ai margini (poco attraenti) del New Jersey, quello “stato giardino” che alle Meadowlands – la zona che ospitava il campo di gioco della squadra – più che a un giardino assomigliava a una vera e propria palude. I tentativi di proporsi come la seconda squadra di New York (o almeno dell’area newyorchese) non mancavano, ma quell’Hudson tunnel che separa e allo stesso tempo unisce il New Jersey a Gotham City sembrava molto, molto più lungo di quei due chilometri e mezzo necessari a percorrerlo. Situazione analoga quella dei Clippers, che a Los Angeles sbarcano soltanto nel 1984, provenienti dalle spiagge assolate di San Diego, mossi dalla complicata ambizione di rivaleggiare con i Lakers, che in quegli anni vincevano tutto con Magic Johnson e Kareem Abdul-Jabbar alla guida della squadra. Anche quando negli anni i Nets prima (nel biennio 2001-02 e 2002-03, con la squadra guidata da Jason Kidd capace di centrare due finali NBA consecutive) e i Clippers poi (approfittando del periodo più negativo della storia dei Lakers, quello attuale, con i gialloviola giunti al sesto anno consecutivo di astinenza dai playoff) sono effettivamente state le squadre più forti di New York e Los Angeles, un certo complesso di inferiorità non ha mai abbandonato le due franchigie che però ciascuna a modo proprio sono riuscite negli ultimi anni a ribaltare i rapporti di forza ma soprattutto a cambiare drasticamente la loro percezione tanto nei confronti dei giocatori NBA che di tutti gli addetti ai lavori attorno alla lega.