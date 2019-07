In NBA spesso la somma di talenti non fa il totale. Tre giocatori da 10 milioni di dollari all’anno non rendono necessariamente come uno da 30, anzi. I Lakers hanno così dovuto fare i conti con un roster a cui mancherà la terza stella e che negli ultimi giorni ha messo insieme un gruppo di giocatori di buon livello. Non una squadra: per quella bisognerà aspettare il lavoro di coach Frank Vogel, uomo-ombra di questo mercato in cui non sembra però partecipare alle scelte della dirigenza. L’ex allenatore dei Pacers resta in disparte, mentre il front-office è ancora a lavoro in attesa di capire come utilizzare al meglio la mid-level da 4.8 milioni di dollari. L’ultimo contratto appetibile rimasto a disposizione dei gialloviola, prima di dover ricorrere all’uso massiccio di accordi al minimo salariale. Quando si parla di Lakers, a prescindere dalle pressioni, la lista di pretendenti è sempre molto lunga (anche considerando l’elevato numero di amici e veterani pronti a correre in soccorso di LeBron James). Il primo della lista, quello sulla bocca di tutti – meno su quella della dirigenza di L.A. in realtà – è Carmelo Anthony, che nelle scorse ore “si è detto disponibile” a unirsi alla squadra losangelina. Su quello in effetti c’erano pochi dubbi, a differenza invece dell’intenzione degli stessi Lakers, che in canna hanno ancora diversi colpi. Continua infatti il tira e molla con Memphis, in attesa che i Grizzlies decidano cosa fare di Iguodala e del suo contratto da oltre 17 milioni di dollari. Per la squadra del Tennessee l’ex n°9 Warriors è un asset da sfruttare per racimolare scelte e per questo non sono disponibili al momento a tagliarlo. Se Memphis decidesse invece di liberarsi di lui via buyout, Iguodala diventerebbe il free agent perfetto da aggiungere a roster per i Lakers – che otterrebbero così l’ala difensiva che manca al roster. Anche per questo la situazione Anthony resta congelata, visto che per accaparrarsi Carmelo al momento non sembra esserci la fila.