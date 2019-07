Il lavoro di profonda rivoluzione a Oklahoma City non è ancora terminato. Con Paul George intenzionato a raggiungere Leonard ai Clippers e Russell Westbrook che aveva chiesto di andare via già dopo l’eliminazione playoff al primo turno contro Portland, i Thunder hanno dovuto fare i salti mortali per far tornare i conti. E per pianificare un futuro in cui al momento resta soltanto un tassello fuori posto: Chris Paul e il suo maxi contratto. Nonostante non ci sia urgenza da parte dei Thunder di liberarsi di CP3 per ragioni salariali (si può tranquillamente scendere sotto la soglia della tassa di lusso seguendo altre strade), il suo accordo per le prossime tre stagioni a 124 milioni di dollari complessivi resta un controsenso di cui OKC vorrebbe liberarsi volentieri nei prossimi mesi. Nella mente di molti nelle ultime ore è balenata l’idea Lakers, ma i gialloviola al momento non hanno spazio, né la predisposizione a sacrificare pezzi pregiati per aggiungere al roster un amico di LeBron (e una point guard che sarebbe ideale per i losangelini). L’intenzione dei Thunder infatti, secondo quanto riportato da Adrian Wojnarowski, era quella di mettere in piedi una trade a tre per liberarsi subito di Paul. Il prossimo anno infatti OKC avrà a disposizione la scelta al Draft dei Nuggets – proiettati verso il vertice della Western Conference, lontani dalla lottery – oltre alla propria: rinunciare a CP3 sarebbe dunque una garanzia ulteriore di scivolare ancora più giù nella classifica a Ovest, aumentando le possibilità di successo alla Lottery 2020. Discorsi che per anni sono rimasti lontani dalla mente della dirigenza dei Thunder e ritornati prepotentemente d’attualità a Oklahoma City.