La sua unica annata in gialloviola – nella stagione 2012-13 – non ha lasciato grandi ricordi a Los Angeles. Dwight Howard era arrivato in città insieme a Steve Nash, entrambi immediatamente raffigurati sulla copertina di Sports Illustrated con il famoso titolo: “Ora ci si diverte sul serio”. Insieme a loro, a roster, Pau Gasol e Kobe Bryant, che però si ruppe il tendine d’Achille sul finire della stagione, dopo che all’inizio una frattura alla gamba sinistra aveva fermato anche Nash. Di quei Lakers pensati per vincere tutto, a uscirne peggio fu però proprio Howard, alle prese con il recupero da un’operazione di ernia al disco che condizionò il suo rendimento (e la sua schiena) per tutto il campionato. A fine anno, il 27enne centro che così bene aveva fatto nei suo primi 8 anni a Orlando, ricevette comunque l’offerta gialloviola (per 5 anni e 118 milioni di dollari) ma gli preferì quella dei Rockets (4 anni per 88 milioni), mettendo così fine dopo una sola stagione alla sua avventura a Los Angeles. Che oggi – 7 anni dopo, con l’ex prima scelta assoluta del Draft 2004, 33enne e parcheggiato senza grande futuro a Memphis – manda messaggi concilianti proprio alla sua ex città, tanto ai Lakers quanto ai Clippers. “Non so come andrà a finire, ma di sicuro amo Los Angeles. Lo Staples Center sarà una bolgia il prossimo anno, così come lo era quando ci ho giocato io. L’atmosfera è pazzesca, sia con i Lakers che con i Clippers, il cui lavoro di tutti questi ultimi anni finalmente sta pagando. Sono sempre stati visti come i fratelli minori, in città, ma poi con Blake Griffin, DeAndre Jordan e Chris Paul hanno costruito una loro identità e coach Doc Rivers ha fatto un gran lavoro”. Scambiato da Washington (dove ha giocato solo 9 partite per gli eterni problemi alla schiena) a Memphis, con i Grizzlies interessati a scambiarlo ulteriormente o comunque intenzionati a tagliarlo prima del via della stagione, Howard sa di doversi con ogni probabilità cercare l’ottava squadra negli ultimi nove anni lontano dal Tennessee – e sembra aver messo nel mirino di nuovo Los Angeles. “Quando sono stato qui le cose non sono andate come speravamo, infortuni e altri problemi hanno fatto deragliare la nostra stagione ma io in città mi sono trovato bene e ho sviluppato ottime relazioni con la gente qui”.