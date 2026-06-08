NBA Finals: quando e dove vedere gara-3 su Sky

Dopo il successo di New York in gara-1 e in gara-2 a San Antonio, gli Spurs cercano la vittoria in trasferta che permetterebbe di rimettere in discussione le NBA Finals, ma i Knicks cavalcano una striscia storica di 13 vittorie consecutive ai playoff. Appuntamento martedì 9 giugno alle 12 e alle 22.15 su Sky Sport Basket e NOW col commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina

San Antonio non può più sbagliare, perché sotto 0-2 e dopo due sconfitte casalinghe frutto di errori nei momenti decisivi, per sperare di poter mettere le mani sul Larry O’Brien Trophyoccorre assolutamente invertire la tendenza, a iniziare da una gara-3 tutta da giocare in un Madison Square Garden che si preannuncia incandescente. Dall’altra parte, però, i Knicks, reduci da 13 vittorie consecutive ai playoff, intendono sfruttare la carica dei loro calorosissimi tifosi per piazzare quello che potrebbe essere il colpo del ko nelle Finals. Anche perché a New York il titolo manca dal 1973 e l’attesa è ormai spasmodica in vista della partita che potrebbe davvero decidere la serie.