NBA Finals: quando e dove vedere gara-3 su Sky

Dopo il successo di New York in gara-1 e in gara-2 a San Antonio, gli Spurs cercano la vittoria in trasferta che permetterebbe di rimettere in discussione le NBA Finals, ma i Knicks cavalcano una striscia storica di 13 vittorie consecutive ai playoff. Appuntamento martedì 9 giugno alle 12 e alle 22.15 su Sky Sport Basket e NOW col commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina
San Antonio non può più sbagliare, perché sotto 0-2 e dopo due sconfitte casalinghe frutto di errori nei momenti decisivi, per sperare di poter mettere le mani sul Larry O’Brien Trophyoccorre assolutamente invertire la tendenza, a iniziare da una gara-3 tutta da giocare in un Madison Square Garden che si preannuncia incandescente. Dall’altra parte, però, i Knicks, reduci da 13 vittorie consecutive ai playoff, intendono sfruttare la carica dei loro calorosissimi tifosi per piazzare quello che potrebbe essere il colpo del ko nelle Finals. Anche perché a New York il titolo manca dal 1973 e l’attesa è ormai spasmodica in vista della partita che potrebbe davvero decidere la serie.
Approfondimento
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Il calendario delle Finals su Sky Sport
- Gara-3 col commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina sarà visibile martedì 9 giugno alle 12 e 22.15 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW
- Gara 4: New York vs. San Antonio | giovedì 11 giugno a partire dalle 12 su Sky Sport Basket e NOW
- Gara 5*: San Antonio vs. New York | domenica 14 giugno a partire dalle 12 su Sky Sport Basket e NOW
- Gara 6*: New York vs. San Antonio | mercoledì 17 giugno a partire dalle 12 su Sky Sport Basket e NOW
- Gara 7*: New York vs. San Antonio | sabato 20 giugno a partire dalle 12 su Sky Sport Basket e NOW
*Se necessaria