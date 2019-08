Due parole – load management – che ormai sono entrate nel gergo di ogni tifoso NBA, spesso malvolentieri. Gregg Popovich e gli Spurs sono stati i pionieri del riposo programmato delle proprie star (chi non si ricorda il “DNP – Old” iscritto accanto al nome di Tim Duncan per giustificarne l’assenza da una parita?), ma il modo in cui lo scorso anno i Toronto Raptors hanno gestito il rientro in campo dopo quasi un anno intero di assenza di Kawhi Leonard ha aperto gli occhi a molti. Le 82 partite di stagione regolare sono tanti, in molti iniziano a dire troppe, e l’obiettivo di preservare le proprie superstar e tenerle fresche per il periodo più importante dell’anno – playoff ed eventualmente finali – diventa prioritario per ogni coaching staff, tanto che dal 2012-13 a oggi i top player NBA hanno visto il numero dei loro riposi moltiplicarsi per 3.5. Da un lato le esigenze delle squadre e dei giocatori, dall’altra quelle dei tifosi, spesso scontenti di aspettare magari un anno intero l’arrivo di una superstar NBA nella propria città, per poi vederlo in borghese dopo aver speso centinaia di dollari per assicurarsi il biglietto della partita. Proprio per tutelare loro nell’ottobre 2017 un ingegnere della NASA di stanza nella Silicon Valley – Vijay Shravah – insieme ad alcuni suoi colleghi ha fondato Fansure, una startup pensata per proteggere i tifosi e arrivare a offrire loro un rimborso (dal 50% al 100%) nel caso di riposo forzato della stelle (o delle stelle) coinvolte nella gara. Due scienziati della NASA hanno creato algoritmi specifici per arrivare a stabilire la probabilità che un determinato giocatore scelga una determinata partita per concedersi un turno di riposo. Acquistando attraverso Fansure – per soli pochi dollari in aggiunta al prezzo del biglietto – una sorta di assicurazione per l’incontro, i tifosi possono così garantirsi un rimborso in caso di mancata presenza del loro campione preferito. Diversi gli elementi presi in considerazione nella creazione dell’algoritmo, dallo storico personale del singolo giocatore, al numero di giorni off precedenti alla partita fino alla qualità dell’avversario affrontato. In particolare: i giocatori hanno 15 volte più probabilità del normale di riposare negli ultimi giorni di regular season, ma altre gare molto indicate per prendersi un giorno di vacanza sono le seconde partite di un back-to-back (6.5 volte più probabile rispetto al normale), le trasferte singole (5.2), le prime partite di un back-to-back (4.8), quelle inserite in una serie di tre gare in quattro giorni (4.4) o le partite in trasferta (3.5).