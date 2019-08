Bob Cousy ha da poco compiuto 91 anni, ha vinto tutto in campo – per 6 volte si è laureato campione NBA con i Boston Celtics tra il 1957 e il 1962 – e visto tutto fuori dal campo, tanto da aver ricevuto nella sua vita altrettanti inviti alla Casa Bianca. “La prima volta nel 1954 con Dwight Eisenhower, poi nel 1963 con John F. Kennedy. Due anni più tardi ho ricevuto un premio dalle mani di Lyndon B. Johnson, ma ho partecipato a una serata anche con Ronald Reagan. Questa in totale è il settimo invito che ricevo”. Questa volta da Donald Trump, che ha scelto di assegnare all’ex playmaker dei Boston Celtics il massimo riconoscimento civile (quindi non militare) per un cittadino USA: la Presidential Medal of Freedom. Viene conferita “per contributi eccezionali alla sicurezza o all’interessa nazionale del Paese, per il contributo dato alla pace mondiale o in settori culturali o di altro tipo, pubblici e privati”. Tra questi c’è anche lo sport, ma – è proprio Cousy il primo a sottolinearlo – l’uomo conosciuto come “The Houdini of hardwood” si metterà al collo la medaglia anche per il ruolo recitato lontano dal campo. A Cousy, infatti, si deve la fondazione dell’Associazione Giocatori (nata grazie a lui nel 1955) ma la sua voce a cavallo tra gli anni ’50 e ’60 si è fatta sentire anche su un tema ancora scottante come quello del razzismo. Che Cousy oggi affronta così: “Sono contento che oggi l’argomento sia al centro della discussione pubblica. Non penso che gli Stati Uniti siano un Paese razzista ma, che ci piaccia o no, il razzismo esiste, ancora oggi. Non l’abbiamo affrontato come avremmo dovuto, e per un moderato come me il fatto che oggi se ne parli così tanto è un buon segno, spero porti a una soluzione del problema”. Cousy si definisce “moderato” e non fa mistero della sua appartenenza politica: “Io e mia moglie siamo registrati come indipendenti da 63 anni, perché non abbiamo mai voluto legarci a un’ideologia, che sia nel campo democratico o repubblicano. Non ho votato per Trump alle ultime elezioni, ma neppure per Hillary Clinton”, ammette: “Il mio voto è andato per il candidato libertario Gary Johnson”. Sarà però il controverso Donald Trump a mettergli al collo la medaglia presidenziale, ma Cousy non ci vede niente di male: “Non ho mai pensato di boicottare il suo invito, neanche per idea. E anzi, nel 2020 voterò sicuramente per lui: come tanti americani sono d’accordo con alcune delle sue politiche pur contestandone altre. Quello che non accetto, da moderato quale sono, è l'uso di un linguaggio così divisivo, questa polarizzazione estrema che non ho mai visto prima nei 90 anni della mia vita".