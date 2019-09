Le avvisaglie erano arrivate dalla voce sempre autorevole di Marc Stein, giornalista del New York Times; ora è giunta anche la conferma ufficiale da parte dei Los Angeles Lakers: Kyle Kuzma ha subìto una “reazione da stress al piede sinistro” durante gli allenamenti estivi con Team USA e per le prossime tre settimane almeno sarà fuori dai giochi. Il comunicato della squadra conferma che il giocatore “non ha ricevuto l’ok né per allenarsi a pieno regime né, tanto meno, per scendere in campo in una partita ufficiale”, il che esclude la partecipazione del n°0 gialloviola alle amichevoli previste in Cina il 10 e 12 ottobre contro i Brooklyn Nets. Kuzma prenderà comunque parte al viaggio, lavorando con i trainer della squadra durante la trasferta, ma è atteso a sottoporsi a una risonanza magnetica al ritorno, per stabilire con più esattezza i tempi di recupero, che per il momento restano ignoti. Quella che viene definita “reazione da stress” è solitamente una condizione che precede la più nota (e più grave) “frattura da stress”, motivo per cui i Lakers hanno immediatamente fermato il proprio giocatore per evitare guai peggiori. Reduce da una seconda annata NBA chiusa vicina ai 19 punti a sera con anche 5 rimbalzi e mezzo di media, Kuzma è ritenuto la terza punta (almeno offensiva) dei nuovi Lakers guidati da LeBron James e Anthony Davis. Che sperano di non dover attendere troppo prima di avere Kuzma in campo al loro fianco.