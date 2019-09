È il media day dei Brooklyn Nets ad aprire ufficialmente la stagione NBA 2019-20. Uno dei più attesi visti i tanti volti nuovi in spogliatoio – a partire da Kyrie Irving e Kevin Durant, All-Star di primissimo livello che hanno deciso insieme di provare l’avventura newyorchese. L’ex giocatore degli Warriors però non sarà a disposizione per tutta la prima stagione (“Se Marks ha detto che resterò fuori per un anno è perché ha parlato con me”, sottolinea KD), a causa dell’infortunio al tendine d’Achille che si è procurato durante gara-5 delle Finals. Un rientro accelerato che lo ha costretto a forzare i tempi e prendersi dei rischi che potrebbero comprometterne la carriera. Irving è tornato sull’accaduto e non ha risparmiato critiche: “Tutti quanti sapevamo che Kevin non era pronto per giocare in un ambiente di quel tipo, in una situazione del genere. C’è chi ha l’onestà di ammetterlo, altri no. È stato fermo 31 giorni e poi lo hanno costretto a presentarsi su un palcoscenico che attirava le attenzioni dell’intera nazione, facendo venire prima l’interesse nel vendere il prodotto che nel curarsi della singola persona. Sono molte le persone responsabili dell’infortunio di Durant. Sono qui anche per proteggerlo da cose simili, non permetterò a nessuno di infiltrarsi nel nostro gruppo per forzare il suo ritorno sul parquet. Abbiamo grandi aspettative e sappiamo che lui è parte integrante del progetto, ma siamo pronti ad aspettare. Avremo molta pazienza con lui e con il suo recupero”.