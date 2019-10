C’è stata incertezza fino all’ultimo ma il buon senso (fortunatamente) ha prevalso: Brooklyn Nets e Los Angeles Lakers scendono in campo alle ore 13.30 italiane (LIVE su Sky Sport NBA con il commento di Flavio Tranquillo e Marco Crespi) per disputare la gara sicuramente più attesa di questi NBA China Games 2019. Attesa sicuramente per i protagonisti in campo — Lakers attesi con LeBron James e Anthony Davis regolarmente in campo, Kyrie Irving dovrebbe fare il suo debutto tra i Nets — ma anche per tutto quello che è successo al di fuori del campo in questi giorni, in seguito al messaggio pubblicato (e poi cancellato) su Twitter da Daryl Morey a supporto delle proteste di Hong Kong. Prima della palla a due sono stati cancellati — “per volontà non nostra”, ha specificato la NBA — alcuni eventi collaterali all’incontro, tra cui uno di beneficenza organizzato da NBA Cares a favore di Special Olympics (che avrebbe dovuto vedere la partecipazione dei Los Angeles Lakers) e un incontro pubblico con i tifosi. Allo stesso tempo non sono stati organizzati i consueti momenti di media availability con la stampa nei giorni precedenti la partita e sembra che anche a fine gara — sempre per volontà cinese — i microfoni resteranno spenti: niente voci dei protagonisti, né la consueta conferenza stampa del commissioner NBA Adam Silver. Insomma, Nets-Lakers va in scena in un clima certo non ideale, ma almeno il gioco non è stato sacrificato: appuntamento alle 13.30 in diretta su Sky Sport NBA.