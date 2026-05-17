Shai Gilgeous-Alexander degli Oklahoma City Thunder ha vinto il premio di MVP della regular season, il secondo consecutivo dopo quello della passata stagione. Il canadese, secondo l’anticipazione di ESPN, ha vinto davanti a Nikola Jokic dei Denver Nuggets e Victor Wembanyama dei San Antonio Spurs, suo rivale nella finale di conference da vivere in diretta su Sky

Per il secondo anno consecutivo il premio di MVP parla canadese. Shai Gilgeous-Alexander ha bissato il premio conquistato lo scorso anno confermandosi come Most Valuable Player per la regular season 2025-26. Secondo quanto anticipato da ESPN, il leader degli Oklahoma City Thunder ha preceduto Nikola Jokic dei Denver Nuggets e Victor Wembanyama dei San Antonio Spurs , suo rivale alle finali della Western Conference che cominceranno nella notte tra lunedì 18 e martedì 19 in diretta sui canali di Sky Sport .

I numeri e i dati della stagione di SGA

Gilgeous-Alexander diventa così solamente il 14° giocatore nella storia della lega a vincere due MVP in fila, il primo da Nikola Jokic nel 2021-2022 e la prima guardia dal back-to-back di Steph Curry nel 2015 e nel 2016. Per lui un'annata da 31.1 punti, 4.3 rimbalzi e 6.6 assist di media, ma soprattutto il 55% dal campo (prima guardia di sempre a segnare più di 30 punti con quelle percentuali al tiro) guidando i Thunder a 64 vittorie in regular season nonostante il terzo numero più alto di partite saltate per infortunio in tutta la lega. Shai ha allungato a 140 la sua striscia (ancora aperta) di gare consecutive con almeno 20 punti a referto, battendo un record che apparteneva a Wilt Chamberlain e che si pensava imbattibile, e ha chiuso con il plus-minus più alto di tutta la lega (+788, oltre 100 punti in più di Wembanyama secondo). Per lui si tratta anche della quarta stagione consecutiva da almeno 30 punti, 5 assist e il 50% al tiro di media: solamente Michael Jordan può vantare una striscia del genere nella storia della NBA.