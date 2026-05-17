Wilson e Adebayo: tra WNBA e NBA sono loro la coppia da record di punti in una partita

Il primo era stato Bam Adebayo, protagonista di una clamorosa prestazione da 83 punti, la second migliore nella storia della NBA, contro Washington lo scorso 10 marzo. Poi, l’altra notte, A’ja Wilson, stella di Las Vegas e compagna del centro di Miami, ha risposto con una prestazione da 45 punti contro Connecticut, stabilendo il massimo stagionale in WNBA. Bam e A’ja, insomma, sono la più prolifica del mondo quanto a canestri segnati

A’ja Wilson, volendo vedere, non ha voluto nemmeno esagerare. I 45 punti rifilati a Connecticut l’altra notte nella vittoria esterna delle sue Aces non rappresentano il suo career high, segnato a quota 53 nell’agosto di tre anni fa. Wilson, che contro le Sun ha tirato con un eccellente 15/18 dal campo e un perfetto 13/13 dalla lunetta, ha comunque stabilito il record stagionale per punti segnati nella nuova regular season WNBA a poco più di due mesi da un record ancora più impressionante. Nella memoria di tifosi e addetti ai lavori, infatti, non è ancora svanito il ricordo dell’incredibile prestazione di Bam Adebayo contro gli Wizards, quando lo scorso 10 marzo il centro degli Heat faceva registrare la seconda miglior prestazione individuale nella storia della NBA con 83 punti. Non è forse un caso che A’ja e Bam nella vita siano protagonisti di una relazione da tempo nota, con la MVP in carica della WNBA che nel settembre dello scorso anno si era vista recapitare il premio, il quarto di una carriera già leggendaria, direttamente dalle mani del fidanzato. E dopo la prestazione contro Connecticut, che fa il paio con quella contro Washington, se Wilson e Adebayo non sono la coppia più bella del mondo di certo sono quella più pericolosa per le difese avversarie.