7/21 ©Getty

IN CASA CURRY, LA TRIPLA “SPETTA” A SETH | Nonostante sia recordman in attività per triple a segno in NBA, Steph Curry ha trovato il fondo della retina per la prima volta in NBA dalla media distanza (un jumper dopo meno di tre minuti dal suo esordio). Discorso diverso per suo fratello Seth: lui, con la maglia dei Cavs, ha piazzato subito il primo sigillo dall’arco per aprire le danze