NBA, D’Angelo Russell promette: “Io, Towns e Booker un giorno giocheremo insieme”

D’Angelo Russell, Karl-Anthony Towns e Devin Booker sono grandi amici — e questo è noto già da diverso tempo. Non a caso SLAM, magazine di culto del basket USA, ha deciso di metterli assieme sulla cover del suo ultimo numero, nel quale i tre posano con le maglie vintage delle rispettive squadre. Al termine dello shooting fotografico, però, D’Angelo Russell si è lasciato andare a una frase a metà tra la promessa e lo scherzo: “Lo faremo di nuovo quando saremo tutti nella stessa squadra” ha detto alle telecamere che stavano riprendendo il backstage. “No, non tagliate, tenetelo per il futuro. Quando saremo nella stessa squadra — e non posso dirvi quale sarà perché davvero non lo so — lo faremo di nuovo”. Le situazioni contrattuali dei tre, in realtà, non vengono particolarmente incontro a questo scenario: Booker e Towns hanno entrambi firmato un contratto di cinque anni rispettivamente con Phoenix e Minnesota, mentre Russell — che è stato vicino a firmare con i T’Wolves in estate — ha raggiunto un accordo al massimo salariale con i Golden State Warriors. Se c’è una cosa che ci hanno insegnato però gli ultimi mercati è che i giocatori hanno sempre più potere, e in passato abbiamo già visto tre grandi amici — LeBron James, Dwyane Wade e Chris Bosh — unire le forze per provare a vincere il titolo. Tutti e tre sono ancora molto giovani avendo solo 23 anni (Towns ne compirà 24 a novembre) e solo un anno separa le scadenze dei loro contratti (2023 per Russell, 2024 per Booker e KAT). Solo una battuta o un progetto per giocare davvero assieme in futuro? Lo scopriremo solo con il tempo.