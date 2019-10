NBA, LeBron James junior schiacciata da applausi davanti al papà. VIDEO

Manca ancora un mese al suo debutto in una partita ufficiale, ma Bronny James ormai da qualche tempo fa parlare di sé. Il figlio di LeBron James giocherà in questa stagione a Sierra Canyon High School, una delle scuole con il miglior programma cestistico della California. E nella sua prima amichevole — il debutto nei tornei interscolastici è previsto per il 21 novembre — il 15enne ha già cominciato a dare spettacolo, esibendosi in una schiacciata in contropiede del tutto simile a quelle del padre. Il quale, presente a bordo campo, ha apprezzato lo show del suo figlio maggiore, il quale gioca con il numero 0 (in onore del suo giocatore preferito, Russell Westbrook) e condivide lo spogliatoio con il figlio di Dwyane Wade, Zaire, di due anni più grande (classe 2002). Con due figli d’arte del genere è inevitabile che tutti vogliano rendere loro la vita difficile, e non a caso Bronny prima della schiacciata si era anche preso a male parole con un avversario che lo aveva spintonato. Poi ha risposto con quella schiacciata, in una partita poi vinta da Sierra Canyon per 86-62.

Bronny & Zaire, lo shooting sulle orme dei papà

Nei giorni scorsi la scuola ha organizzato un “media day” come fanno solitamente le squadre NBA per concentrare foto e interviste in un’unica giornata. E i due figli d’arte si sono divertiti a posare per gli obiettivi delle macchine fotografiche riprendendo foto famose dei loro padri sulle iconiche copertine di Sports Illustrated e di SLAM, come prontamente postato su Instagram da tutti — genitori e figli assieme. Con una frase di Bronny decisamente emblematica: “Heir to the throne”, erede al trono.