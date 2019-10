NBA, James Harden furioso si tira una pallonata in faccia. VIDEO

Non è stato un inizio di stagione semplicissimo per James Harden. Nonostante i 48 punti segnati contro Milwaukee e New Orleans, infatti, il suo tiro è sembrato totalmente abbandonarlo, segnando solamente 10 dei 42 tiri tentati, tra cui spicca un tremendo 3/26 dalla lunga distanza. Forse è anche per questo che al termine del primo tempo della sfida coi Pelicans si è reso protagonista di un episodio curioso: frustrato per non essere riuscito a prendersi un tiro pulito prima della sirena (e probabilmente per il non fischio degli arbitri), Harden ha lanciato fortissimo il pallone a terra per sfogarsi. Peccato però che il pallone gli sia tornato direttamente sulla faccia o più precisamente sulla bocca, provocandogli inevitabilmente un po’ di dolore. “Per fortuna ho la mia barba a proteggermi” ha detto lui stesso dopo la partita con un sorriso, cercando di sdrammatizzare un momento non facile. Ancora più curiosa è stata però la reazione del suo avversario Josh Hart, che lo ha guardato in maniera interdetta (come a dire: ma che fa questo?) ed è diventato in fretta virale sui social.