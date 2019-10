NBA, Anthony Davis nella storia: 40+20 in tre quarti come solo Wilt Chamberlain

Contro Memphis la stella dei Los Angeles Lakers ha realizzato 40 punti e 20 rimbalzi in soli tre quarti, una prestazione che ha un solo precedente nella storia: i 100 punti di Wilt Chamberlain nel 1962. AD però ci è riuscito in 30 minuti come non era mai riuscito a nessuno: il tutto con la spalla destra dolorante

Forse è proprio questo che Anthony Davis si immaginava quando è riuscito a forzare il suo scambio ai Los Angeles Lakers: vedere il proprio nome di fianco a quello dei più grandi del gioco sera dopo sera. Anche in una partita interna contro i Memphis Grizzlies, infatti, AD è in grado di realizzare prestazioni destinate alla storia, come quella da 40 punti e 20 rimbalzi in tre quarti confezionata stanotte. Dopo un primo quarto nel quale i gialloviola sono andati sotto anche di 13 lunghezze, il numero 3 ha cominciato a macinare punti su punti specialmente dalla lunetta, chiudendo con 26/27 e realizzando il nuovo record di franchigia per liberi segnati (il primato apparteneva a Dwight Howard, mandato in lunetta 39 volte con 25 segnati al suo primo ritorno a Orlando). Ben 18 di quei liberi sono arrivati nel terzo quarto, quando Davis da solo ha pareggiato tutti i Grizzlies (20-20) propiziando il parziale di 22-0 che ha deciso la gara, permettendogli di rimanere seduto per tutto l’ultimo quarto mentre il pubblico dello Staples Center cantava “Taco Tuesday!” incitati da LeBron James.

Tutti i record di AD: solo i 100 di Wilt Chamberlain come lui

Era dal 2003 che un giocatore dei Lakers — al tempo Shaquille O’Neal, che ci è riuscito tre volte in gialloviola — non chiudeva una partita con 40+20, una lista a cui si aggiungono Hall of Famer del calibro di Elgin Baylor (ben 34 volte), George Mikan (4 volte), Kareem Abdul-Jabbar (due) e soprattutto Wilt Chamberlain (in cinque occasioni). E ogni volta che il tuo nome viene avvicinato a quello di Wilt significa che hai fatto qualcosa di speciale: l’unico altro giocatore ad aver totalizzato almeno 40 punti e 20 rimbalzi in tre quarti è proprio Chamberlain nell’immortale partita da 100 punti del 2 marzo 1962. Davis è comunque l’unico a esserci riuscito in 30 minuti di gioco (Chamberlain giocò tutti i 48 minuti di quella gara), diventando anche il terzo giocatore a realizzare almeno 100 punti, 10 stoppate e 10 assist nelle prime quattro gare in maglia Lakers (gli altri due sono Shaq e Kareem). E considerando che il record di 3 vittorie e una sconfitta è il migliore dal 2010-11 a oggi (quando i Lakers campioni in carica partirono 8-0), c’è davvero molto di cui essere contenti a L.A.. E dire che Davis ha dovuto anche affrontare la partita con una spalla destra dolorante che sta forse influendo sulle sue percentuali al tiro in sospensione: tolto il 23/30 nella restricted area, finora Davis ha segnato solamente 9 dei 44 tiri tentati lontano dal ferro, tra cui 2/16 nel pitturato e 4/17 dalla media distanza. Segno che si può ancora migliorare, ed è una pessima notizia per il resto della NBA.