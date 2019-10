Il coro che risuona di solito allo Staples Center nei finali di partita è “We want tacos” - quando il pubblico chiede alla squadra di restare al di sotto della soglia di punteggio necessaria a garantire una porzione di tacos gratis per tutti all’uscita (salita da 100 a 111 punti concessi in questa regular season). Con LeBron James a incitare la folla però, il canto dei fan gialloviola questa volta è cambiato: hanno iniziato a urlare “Taco Tuesday” - il marchio che il n°23 ha anche provato invano a fare suo e che potrebbe diventare la nuova colonna sonora della stagione dei Lakers. A LeBron farà piacere, di sicuro