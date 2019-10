NBA, la Juventus spedisce un pacco regalo a Donovan Mitchell: "Non sbaglierò più il nome"

Tutto è nato da una semplice domanda su Twitter: “Perché non riesco a trovare la Jueventes su FIFA 20?”. Donovan Mitchell era disperato dopo non essere riuscito a trovare la squadra di Cristiano Ronaldo sul famoso videogioco, senza sapere che già da luglio il club bianconero aveva ceduto in esclusiva i diritti sul suo nome al rivale videoludico di FIFA, vale a dire PES. Un disguido che ha dato vita a un simpatico botta e risposta tra la stella degli Utah Jazz e il club su Twitter e che si è risolto con un bel pacco regalo: come testimoniato dallo stesso Mitchell sui social, la Juventus ha inviato al giocatore tre magliette personalizzate (una classica di CR7, una bianca con il 45 di Mitchell e quella da basket lanciata lo scorso anno), un cappellino con il logo della squadra e ovviamente una copia di eFootball PES 2020. “Grazie Juventus per le maglie e il gioco” ha scritto su Twitter condividendo la foto del “bottino”. “La prossima volta farò in modo di scrivere bene il nome!!”. Poi ha condiviso il dono ricevuto anche con una Instagram story, nel quale però ha pronunciato la Juve come “Giuventus”: sulla giusta dizione bisogna ancora lavorarci un po’, ma è un inizio.