NBA, Snoop Dogg telecronista e tifoso si esalta per i suoi Lakers. VIDEO

Presente in città per un concerto nei prossimi giorni, il rapper Snoop Dogg si è reso cimentato come telecronista per la tv che trasmette le gare dei suoi Los Angeles Lakers con esiti esilaranti. "Vai, spingi LeBron! Passagliela!" ha detto durante un contropiede, rammaricandosi per il canestro sbagliato ma riempendo di elogi i gialloviola, arrivati alla quinta vittoria consecutiva e ora primi a Ovest. Prima della partita la mascotte degli Spurs aveva provato a portarlo dalla sua parte regalandogli una maglia neroargento personalizzata, accettata con qualche riserva dal rapper e rapidamente nascosta sotto la sua giacca griffata Lakers