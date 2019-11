In occasione del ritiro della sua maglia, quattro campioni dello sport hanno celebrato la carriera di Tony Parker. Di fianco a fenomeni del passato come Thierry Henry ("Sei stato la mia roccia anche se molti non lo sanno") e Zinedine Zidane ("Ho seguito tutta la tua carriera") ci sono anche campioni del futuro come Kylian Mbappé ("Indimenticabile il suo discorso del 2013) e Charles Leclerc della Ferrari ("Spero di ottenere la metà dei tuoi successi")