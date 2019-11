9/15

IL MASSIMO IN CARRIERA PER ASSIST: 18 | In una battaglia di playoff, contro il basket fisico e roccioso dei Grizzlies del “Grit&Grind”, in gara-2 della finale di conference 2013 Parker firma 18 dei 29 assist di squadra. Ci aggiunge anche 15 punti e 3 recuperi nella vittoria in overtime di San Antonio