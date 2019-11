NBA, Westbrook attacca Beverley: "Non sa difendere, ne ha presi 47 da Harden”

La buona reputazione non sempre è meritata o confermata dai fatti, almeno stando alle dichiarazioni rilasciate da Russell Westbrook nei confronti del suo acerrimo nemico Patrick Beverley al termine dell’ennesimo scontro sul parquet I 47 punti realizzati da James Harden nel successo contro i Clippers infatti, secondo il n°0 dei Rockets, rappresentano una prova ulteriore della pessima predisposizione difensiva del giocatore di L.A.: “Pat è uno che inganna tutti, facendo credere che lui è in grado di tenere duro in difesa. In realtà non può marcare nessuno, corre in giro per il campo ma non fa nulla. Fa tutto quel casino per poi beccarsi 47 punti in faccia”. Una provocazione che Beverley ha rispedito al mittente, senza alimentare inutili polemiche: “Non iniziamo, vi prego. Non mi preoccupo di queste frasi, non voglio commentare”, ha chiosato, ritornando poi su ciò che più lo aveva fatto innervosire - l’uscita dal campo per raggiunto limite di falli: “Ho soltanto guardato in direzione degli arbitri più a lungo del solito, ma loro hanno deciso di fischiarmi un tecnico. Ora sono in grossa difficoltà: non so se posso o meno guardare chi mi circonda sul parquet o rischio di essere sbattuto fuori di nuovo”. Un commento amaro nei confronti di una decisione che ha determinato il risultato della gara.