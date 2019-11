NBA, Chris Paul: "Gallinari? Uno dei miei compagni preferiti di sempre"

Danilo Gallinari si è fatto un nuovo grande amico, e si chiama Chris Paul. I due hanno trascinato Oklahoma City al successo contro Philadelphia confezionando la miglior giocata della partita, con una tripla in transizione segnata dal Gallo su assist del playmaker. Il quale dopo la partita lo ha elogiato davanti ai microfoni… e poi lo ha preso in giro per i suoi occhiali in spogliatoio

Gli Oklahoma City Thunder stanno inevitabilmente vivendo una stagione di transizione, dopo aver chiuso in estate l’era legata a Russell Westbrook e averne cominciata una nuova senza sapere fino a dove andranno. Non lo sanno nemmeno Chris Paul e Danilo Gallinari, due veterani che in teoria non avrebbero molto a che spartire con una squadra con poche ambizioni di playoff, ma che sono rimasti a OKC in attesa che il mercato cambi i loro destini. Nel frattempo, però, sembrano aver sviluppato un rapporto speciale: nella miglior vittoria stagionale dei Thunder contro Oklahoma City i due hanno combinato per 55 punti (28 Gallo e 27 Paul), confezionando anche la giocata più bella della serata. A 2:24 dal termine del supplementare CP3 ha trovato Gallinari in transizione con uno dei suoi otto assist di serata e l’azzurro ha mandato a segno la tripla del +6, gap che i Sixers non sono più riusciti a colmare. Rientrando nella propria metà campo dopo il canestro, Paul si è letteralmente buttato contro il petto di Gallinari per esultare, mostrando a tutti il loro rapporto speciale come testimoniato anche dopo la gara. Paul infatti ai microfoni della tv locale che trasmette le gare dei Thunder ha detto: “Gallo è stato enorme per noi stasera. Siamo insieme da pochi mesi, ma è uno dei miei compagni preferiti di sempre”.