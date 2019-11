NBA, risultati della notte: Lakers e Celtics continuano a vincere, Gallinari show all’OT

14/20 ©Getty

Poco più di 16 minuti in campo per Marco Belinelli, che si è preso 6 tiri (mandandone a segno due, di cui l’unica tripla tentata in serata) con 1/3 ai liberi e 4 rimbalzi, chiudendo con uno dei migliori plus-minus di squadra (+9). Come al solito la panchina degli Spurs è riuscita a vincere la sfida nei minuti in cui è stata schierata contro quella avversaria, ma i titolari sono andati ancora una volta in sofferenza (-15 di plus minus per DeRozan e Bryn Forbes)

