NBA, emozionante tributo a Mike Conley per il suo ritorno a Memphis. VIDEO

Serata speciale per Mike Conley, che è tornato per la prima volta da avversario a Memphis con la maglia di Utah, dopo aver indossato per ben 12 stagioni (da quando fu scelto al numero 4 del draft 2007) quella dei Grizzlies. Grande accoglienza per lui da parte del pubblico durante la presentazione delle squadre, ma il momento più emozionante è arrivato durante il primo time out della partita, quando è stato proiettato sul maxischermo il video tributo che ripercorreva la carriera di Conley in maglia Grizzlies. Il giocatore in panchina è apparso visibilmente emozionato: “È stato difficile giocare in questa situazione – ha dichiarato alla fine – è stato uno di quei momenti che sai non si ripeteranno”. Conley ha chiuso con 15 punti ma solo 5/19 dal campo nella sconfitta dei Jazz 107-106. Grande protagonista è stato il suo erede nel ruolo di point guard a Memphis, il rookie Ja Morant (25 punti e 8 assist), con cui si è fermato a parlare a fine partita