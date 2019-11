NBA, LeBron James schiacciata paurosa in testa a Nemanja Bjelica. VIDEO

Devastante LeBron James, è sua la giocata della notte. Nella partita vinta contro Sacramento la stella dei Lakers è volata in testa a Nemanja Bjelica, inchiodando una schiacciata clamorosa, dopo aver bruciato dal palleggio un altro nazionale serbo, Bogdan Bogdanovic. Telecronisti e Staples Center in delirio per LeBron, che ha ancora una volta dimostrato il suo strapotere fisico nonostante i 35 anni, in una partita chiusa con 29 punti e 11 assist. Curioso come dal replay si noti che anche Corey Joseph, un avversario, dopo la schiacciata si giri verso il suo compagno Holmes con una faccia incredula come a dire “Wow, hai visto che roba?”