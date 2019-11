NBA, Nicolò Melli torna a segnare in doppia cifra: season high per tiri e minuti. VIDEO

I tanti infortuni dei New Orleans Pelicans hanno regalato 28 minuti in campo a Nicolò Melli, il suo massimo in stagione. Per lui 10 punti (terza volta stagionale in doppia cifra, non succedeva da 7 gare) con 3/9 al tiro di cui 3/7 dalla lunga distanza con 1/2 ai liberi, a cui ha aggiunto 5 rimbalzi, 3 assist e 3 recuperi con una sola palla persa. Non sono però bastati per evitare la sconfitta dei suoi a Miami per 109-94, la nona su dodici partite di questo complicato inizio di stagione dei Pelicans