NBA Sundays, Sacramento-Boston LIVE su Sky Sport NBA

I Boston Celtics portano la loro striscia di undici vittorie consecutive a Sacramento: Kemba Walker e compagni vogliono allungare il loro momento positivo ma Buddy Hield e Bogdan Bogdanovic hanno bisogno di vittorie per ritornare in corsa per i playoff a Ovest. La sfida in diretta dalle 21.30 su Sky Sport NBA con commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina

In tutta la NBA non c’è una squadra più in forma dei Boston Celtics. Dopo aver perso la prima partita stagionale contro Philadelphia, gli uomini di Brad Stevens non hanno più sbagliato un colpo, inanellando undici vittorie consecutive e portandosi in vetta alla Eastern Conference. Per questo diventa interessante seguire il loro passaggio a Sacramento, dove i Kings proveranno a interrompere la loro striscia e a fermare il momento del trio Kemba Walker-Jaylen Brown-Jayson Tatum, l’unico terzetto di giocatori sopra 20 punti di media nella stessa squadra di tutta la NBA. Non ci sarà De’Aaron Fox, infortunatosi in allenamento alla caviglia, ma Buddy Hield e Bogdan Bogdanovic hanno già dimostrato nell’ultima partita contro i Los Angeles Lakers di non avere alcuna intenzione di arrendersi. Una gara che si preannuncia tutta da seguire in diretta su Sky Sport NBA con commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina.