NBA, Alex Caruso sempre più idolo a Los Angeles: arriva anche il murales

Kobe Bryant, LeBron James e… Alex Caruso? Sì, il giocatore dei Lakers - diventato oggetto di culto dei tifosi gialloviola in questa stagione – adesso ha anche il suo murales. Una celebrazione del gesto che lo ha posto al centro dell’attenzione in queste prime settimane di regular season: la schiacciata sulla testa di qualsiasi tipo di avversario. Jamal Murray, James Harden, Kawhi Leonard, Devin Booker, Luka Doncic: tutti presenti assieme a lui, prostrati ai suoi piedi nel vano tentativo di fermare il suo volo verso il ferro. Quest’anno sono state già tante le affondate da copertina, una delle mille ragioni che hanno permesso ai Lakers di spiccare il volo in questo avvio di stagione e di prendersi il primo posto in NBA dopo un mese dal via. “Pensavo fosse un fake”, è stato il suo commento a caldo dopo il successo contro OKC a chi gli chiedeva spiegazioni: bisogna sempre restare con i piedi a terra, prima di decollare all’occorrenza e tornare a schiacciare sulla testa di tutti.