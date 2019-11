Buona prestazione di Nicolò Melli nella vittoria di New Orleans contro Portland 115-104: l'azzurro ha messo a segno 14 punti tirando 4/10 dal campo (solo 1/6 da tre e 5/5 ai liberi). Per lui anche 6 rimbalzi, 4 assist e 3 palle rubate in 27 minuti sul parquet uscendo dalla panchina. Seconda vittoria in fila per i Pelicans dopo quella sugli Warriors, è la prima volta in stagione che New Orleans vince due partite consecutive (record 5-9)