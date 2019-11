NBA, scintille tra Joel Embiid e Marcus Morris: sfiorata la rissa.VIDEO

Rissa sfiorata tra Marcus Morris e Joel Embiid durante la partita tra New York e Philadelphia. A fine secondo quarto l’ala dei Knicks ha trascinato a terra Embiid a rimbalzo afferrandolo per le spalle da dietro. Il centro dei Sixers non ha gradito e si è rialzato scattando furioso verso Morris, tra i due si sono però subito frapposti compagni e arbitri, e anche il coach di Phila Brad Brown è entrato in campo per calmare il suo giocatore ed evitare guai peggiori. Embiid e Morris hanno quindi continuato a beccarsi a distanza, ma non sono più venuti a contatto. Gli arbitri hanno deciso per un fallo tecnico a entrambi più un flagrant foul al newyorkese. In questa stagione Embiid è stato già protagonista di una rissa con Karl-Anthony Towns che gli è costata due giornate di squalifica, mentre Morris era stato espulso in preseason per aver colpito un avversario in faccia con il pallone