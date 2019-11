LeBron James jr., esordio vincente con Sierra Canyon in diretta TV su ESPN. VIDEO

È stata una gara dominata dall’inizio alla fine, ma del risultato interessava davvero a pochi. I riflettori infatti durante la prima partita ufficiale della Sierra Canyon high school erano tutti puntati su LeBron James jr. – al suo debutto sul palcoscenico liceale; lo stesso da cui suo padre ha spiccato il volo verso la NBA. Il primo canestro è una tripla e l’incidenza di quel bersaglio (e la sua riproposizione ossessiva sui social network) fanno passare in secondo piano anche le prodezze di una notte NBA da sole due partite. Lui e Zaire Wade – altro figlio d’arte dal cognome molto pesante – sono tra i protagonisti del successo contro Montgomery; squadra di San Diego ritrovatasi con le telecamere di ESPN a bordocampo. Alla sirena finale sono 10 i punti di Bronny in una vittoria da 91-44 in cui non c’è stato molto da dimostrare, eccezion fatta per una spettacolare schiacciata in transizione di Zaire. La prima di una serie di giocate che i nostalgici sperano ci accompagneranno per i prossimi decenni.