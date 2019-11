NBA, Brandon Ingram e la sua stagione da All-Star a New Orleans

Dopo le tre annate in altalena ai Lakers e i gravi problemi fisici dello scorso anno, il n°14 dei Pelicans sta giocando la pallacanestro migliore della sua carriera: cifre e percentuali da All-Star, in attesa del debutto al suo fianco di Zion WIlliamson

A New Orleans aspettano la prima partita NBA di Zion Williamson, ma nel frattempo si godono un Brandon Ingram versione All-Star - la miglior aggiunta a un roster rinnovato in estate e con enormi margini di crescita. La seconda scelta assoluta al Draft 2016 - reduce da un triennio complicato a Los Angeles e un’estate passata a risolvere la grave infezione al sangue che aveva fatto temere il peggio - è tornato sul parquet giocando il miglior basket della sua carriera. Dodici partite da protagonista assoluto su entrambi i lati del campo, in cui Ingram ha sempre segnato almeno 21 punti (tranne contro Oklahoma City, quando è rimasto sul parquet soltanto 13 minuti causa infortunio): sono 26.3 punti di media, conditi con oltre 7 rimbalzi e 4 assist. A impressionare però sono soprattutto le percentuali dal campo, che lo rendono uno degli attaccanti più efficienti della lega: 51.6% complessivo, costruendosi spesso il tiro dal palleggio e sfruttando un fondamentale 46.3% dall’arco - a dimostrazione di quanto lavoro abbia fatto in estate sul suo gioco. Le conclusioni dalla lunga distanza infatti sono una delle chiavi: i tentativi sono triplicati rispetto al passato (da 1.8 a 5.6 di media), con una percentuale di conversione mai così alta. Un mix letale, che a molti ricorda l’arsenale tecnico offensivo di Kevin Durant: “Pensavano fossero caz***e, invece adesso si sono ricreduti in molti”, ha sottolineato il diretto interessato a margine della sfida persa contro i Nets di KD (presente in panchina al Barclays Center), chiusa con 40 punti a referto - il suo nuovo massimo in carriera.

Il (triste) passato ai Lakers e l'infortunio sono ormai alle spalle

È lungo Ingram, lunghissimo: le sue braccia sembrano non finire mai, così come le gambe a cui lentamente sta aggiungendo massa e muscoli attorno a ossa chilometriche. Una stazza che gli permette di esplorare a proprio piacimento le debolezze dell’avversario diretto di turno, un mix di velocità e centimetri con pochi eguali nell’intera lega. Un talento cristallino, schiacciato dalle pressioni in maglia Lakers: prima la voglia di tornare al successo dei gialloviola e poi l’ingombrante convivenza con LeBron James sul parquet. La stagione 2018/19 doveva essere quella della rinascita per Ingram e invece si è rivelata un fallimento, chiusa nel peggiore dei modi: 17 partite fuori a causa di un problema al sangue, grumi che non lasciavano presagire nulla di buono. Settimane di terapia e controlli, l'operazione alle costole e decine di giorni di riposo assoluto però hanno scongiurato pericoli ben più gravi - all’inizio si era parlato anche di un possibile ritiro dalla pallacanestro - e permesso al n°14 dei Pelicans di prepararsi al meglio a questa nuova avventura.