NBA: Carmelo Anthony decisivo contro i Bulls, saluto al figlio via FaceTime. VIDEO

Anthony e il suo legame con Chicago e con i Bulls

Per ironia della sorte infatti i Bulls sono stati gli ultimi ad avere in squadra Anthony lo scorso febbraio, è stata Chicago a tagliarlo ormai nove mesi fa. Arrivato via Houston dopo i problemi alla corte di coach D’Antoni, Carmelo è stato formalmente un giocatore di Chicago per 10 giorni, senza che nessuno però abbia minimamente pensato di schierarlo sul parquet: “Era un’operazione totalmente scollegata dal campo, lo hanno fatto per ragioni economiche e per liberare spazio salariale”. Una storia d’amore mai nata quella tra Anthony e la città dell’Illinois, che nel 2014 aveva fatto letteralmente di tutto per metterlo sotto contratto e a cui Melo preferì comunque i Knicks: “Credo che in fondo io resterò per sempre molto legato a questa città, che ci sarà un collegamento non so dove e non so come. Per tanti anni il mio nome è stato accostato ai Bulls, sono stato formalmente un giocatore di questa franchigia per una settimana. E so che prima o poi accadrà, ci sarà un giorno in cui avremo l’opportunità di essere legati”. Una promessa che il n°00 sembra prima o poi intenzionato a mantenere.