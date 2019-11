NBA, l'atteso ritorno di Anthony Davis a New Orleans in diretta su Sky Sport

“Per me è la partita dell’anno”. È stato lo stesso Anthony Davis a spiegare quanto sia speciale la sfida che vedrà impegnati i suoi Lakers mercoledì notte a New Orleans, contro la squadra che lo ha visto protagonista assoluto per sette stagioni, da quando fu scelto alla numero uno assoluta nel Draft del 2012 dagli allora New Orleans Hornets. Davis torna per la prima volta da avversario allo Smoothie King Center dopo la rottura della scorsa stagione, con la richiesta del giocatore, poi esaudita in estate, di trasferirsi a Los Angeles alla corte di LeBron James. Una richiesta fatta pubblicamente che gli è costata anche una multa di 50 mila dollari e che fece imbestialire i tifosi dei Pelicans, che già lo scorso anno gli riservarono sonori fischi. Fischi che Davis si aspetta di ricevere anche in questo suo primo ritorno da avversario: "So che i tifosi mi contesteranno – ha spiegato Davis – è normale. Non sono mai nervoso prima di una partita, ma questa volta lo sarò. Mi aspetto di provare emozioni contrastanti, anche perché non ho mai affrontato una cosa del genere". "Amo la città di New Orleans – ha proseguito l’attuale stella dei Lakers – ho tanti amici lì che con il tempo sono diventati come una famiglia. New Orleans è parte di me ed è stata dura andare via". Una scelta dolorosa ma convinta quella di Davis, fatta per provare a vincere il titolo NBA, e che in questo avvio di stagione sembra stia pagando. I Lakers sono infatti partiti fortissimo e guidano la Western Conference con un record di 15 vittorie e 2 sconfitte, frutto soprattutto del grande impatto dell’ex Pelicans e della sua ottima intesa con LeBron James. Davis sta viaggiando a 25.1 punti e 9 rimbalzi a partita, cifre leggermente inferiori a quelle della scorsa stagione con New Orleans, dove però era il leader incontrastato della squadra.