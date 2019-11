NBA, DeMar DeRozan e la prima tripla a segno in stagione. VIDEO

Prima tripla a segno in stagione per DeMar DeRozan; un bersaglio che non farà notizia come quello di Ben Simmons di qualche giorno fa, ma che rende felici gli Spurs che sperano nel ritorno al tiro dalla lunga distanza dell’ex Toronto Raptors. Il n°10 degli Spurs trova così di nuovo il fondo della retina da lontano dopo oltre 11 mesi dall’ultima volta: San Antonio-Denver, 26 dicembre 2018. Da quel momento in poi pochissimi tentativi (sei nella passata stagione, quattro dallo scorso ottobre) e nessun canestro per un giocatore diventato monodimensionale e molto più facile da limitare dalle difese NBA. A spingerlo e motivarlo in una sfida da 15 punti, 9 rimbalzi e 5 assist è anche il testa a testa con Kawhi Leonard – battuto per la seconda volta da avversario a San Antonio dalla sua ex-squadra. Un piccolo smacco, visto il successo raccolto dal n°2 a Toronto e la stagione in rampa di lancio con i Clippers, ma meglio di niente. Proprio come la prima tripla a segno in questa stagione.