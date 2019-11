Lakers e Bucks, partenza e record da 10 e lode: sono loro le migliori in NBA

Il dibattito è già iniziato e molti hanno già decretato la loro sentenza: Anthony Davis è il miglior lungo con cui LeBron James abbia mai giocato in carriera, un All-Star di livello assoluto al pari di Dwyane Wade a Miami e Kyrie Irving a Cleveland. Compagni di squadra che hanno garantito al n°23 dei Lakers titoli e successi, quello che sperano di raccogliere anche i gialloviola dopo anni d’astinenza. Difficile chiedere di più ai ragazzi di coach Vogel in questo primo mese abbondante di regular season: 14-1 è il miglior record raccolto in un singolo mese dai Lakers dal marzo 2000 (quando fecero 15-1), mentre non riuscivano a conquistarne 14 a novembre dal 1971 – un filotto inserito all’interno della striscia da 33 successi consecutivi. Dieci vittorie in fila è il massimo raccolto in assoluto dai Lakers dalla stagione 2009/10, quando Kobe Bryant e compagni fecero 11 in fila. Il 17-2 di record permette così di eguagliare la miglior partenza nella storia della franchigia, approfittando al meglio di un calendario sulla carta favorevole. Vincere contro “le piccole” però è la virtù dei forti e il 14-0 conquistato contro squadre che hanno perso più gare di quelle vinte è lì a dimostrarlo: stritolare le franchigie “da battere” è requisito fondamentale per chi vuole arrivare fino in fondo. Le prossime 5 gare invece saranno contro avversari che hanno un record superiore al 50%; banco di prova per misurare lo spessore e la resa di una squadra che non vuole smettere di stupire. Il pubblico di Los Angeles nel frattempo si gode lo spettacolo: il 29 novembre i Lakers infati hanno raccolto lo stesso numero di vittorie messe assieme nell’intera regular season 2015/16 – la prima di un lungo cammino di ricostruzione, l’ultima con Kobe Bryant sul parquet, uno dei passi fondamentali per arrivare a mettere sotto contratto LeBron James e tornare a sognare in grande.

Bucks prima forza a Est grazie a super Antetokounmpo

Milwaukee deve così accontentarsi del secondo miglior record NBA: 16 vittorie in 19 gare, le ultime 10 arrivate una dopo l’altra eguagliando il record raccolto nella stagione 1985/86. Era da decenni che i Bucks non riuscivano a essere così continui nel rendimento in regular season, grazie a un Giannis Antetokounmpo ancora più efficace dopo la stagione da MVP. Il n°34 greco ha messo a referto contro Cleveland la 19^ doppia doppia consecutiva in questa stagione – la striscia più lunga per aprire la regular season dalle 34 di Bill Walton del 1977 che restano il record da battere. Antetokounmpo viaggia sfiorando il 56% dal campo, raccogliendo 13.6 rimbalzi e 6 assist di media e cercando il più possibile di ampliare il suo raggio di tiro: più del modesto 29% dall’arco infatti, sono le 27 triple a segno a incoraggiare i Bucks – oltre la metà di quelle realizzate in tutta la passata regular season. Un trend in crescita, determinante per garantire a Milwaukee una nuova dimensione offensiva. La squadra del Wisconsin nel frattempo continua a macinare successi, nonostante gli infortuni: Khris Middleton è ancora mezzo servizio dopo essere stato fuori per qualche settimana, George Hill è rientrato dopo due gare d’assenza, Sterling Brown invece dovrà lavorare a lungo per recuperare dal problema al ginocchio. Una rotazione ridotta che non ha limitato Milwaukee, già in vantaggio rispetto alle varie Philadelphia, Toronto e Miami che continua a correre alle sue spalle – e a vincere sempre in casa. Un messaggio per tutta la NBA: i Bucks sono la squadra da battere a Est.