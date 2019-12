NBA, Dion Waiters torna in gruppo e chiede scusa a Miami: "Non lo faccio più"

Spoelstra: "Deve migliorare la condizione prima di tornare in campo"

Una strada in salita, nonostante in casa Heat almeno a parole sia arrivata la conferma che l’episodio è finito nel dimenticatoio: “La sua condizione fisica al momento gli permette di essere quantomeno in grado di lavorare con i compagni per provare a migliorare la forma e fare passi in avanti – racconta coach Spoelstra, al termine del primo allenamento di Waiters - La nostra intenzione è quella di lasciarci questa brutta storia alle spalle, tenere Dion assieme al gruppo e cercare assieme di andare avanti. Durante una stagione NBA succedono un sacco di cose, trascorriamo parecchio tempo assieme e c’è anche il tempo per ragionare e capire gli errori commessi. Tutto quello di cui si discute in spogliatoio, voglio che resti lì dentro. L’intenzione però è chiara ed è quella di superare le complicazioni delle ultime settimane”. Waiters però non sa ancora quando riuscirà a esordire in questa regular season – a disposizione del suo allenatore soltanto in due occasioni nelle prime 18 partite e mai presente neanche in panchina con Miami. Dopo aver saltato diversi allenamenti in preseason per “ragioni personali”, questo episodio potrebbe diventare difficile da digerire per la franchigia della Florida. Proprio come gli orsetti gommosi che hanno complicato i piani del n°11 degli Heat.