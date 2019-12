NBA Sundays, Lakers-Mavs vuol dire LeBron vs. Doncic: LIVE su Sky Sport NBA

LOS ANGELES LAKERS-DALLAS MAVERICKS | IL TABELLINO

La sfida delle sfide: alle 22 in diretta su Sky Sport NBA (con telecronaca di Alessandro Mamoli e Davide Pessina) i Dallas Mavericks del giovane prodigio Luka Doncic scendono in campo allo Staples Center per sfidare niente meno che la miglior squadra NBA, i Los Angeles Lakers, capitanata dalla loro coppia di fenomeni, LeBron James e Anthony Davis. A giudicare dai precedenti — ce n’è uno, porta la data del 1 novembre scorso — c’è da aspettarsi uno spettacolo pirotecnico. La prima sfida stagionale tra Mavs e Lakers, infatti — disputata all’American Airlines Center — ha avuto bisogno di un tempo supplementare per decretare un vincitore. La tripla di Danny Green al termine dei regolamentari ha assicurato ai Lakers la possibilità di giocarsi altri 5 minuti, durante i quali — con un netto parziale di 16-7 — hanno spazzato via la resistenza dei texani, mantenendo così aperta una striscia di 4 vittorie che poi si sarebbe allungata fino a 7. Sfida nella sfida, è già entrata nella breve storia di questa stagione il duello tra Luka Doncic e LeBron James, con entrambi i protagonisti in tripla doppia (31, 15 assist e 13 rimbalzi per lo sloveno, addirittura 39, 16 e 12 per il n°23 dei Lakers) e con l’ormai famoso saluto/omaggio reso da “King” James al n°77 dei Mavs a fine gara, e catturato dalle telecamere. Dallas arriva alla gara dello Staples Center forte di un ottimo record esterno (6 vinte, 2 perse, meglio perfino del 6-4 casalingo) e del miglior attacco di tutta la lega, che trascinato da Doncic e da Kristaps Porzingis (tutta da gustare anche l’ennesima sfida nella sfida tra il lèttone e Anthony Davis) produce 116.1 punti ogni 100 possessi. Los Angeles però non conosce sconfitta dal 10 novembre e i 10 successi consecutivi con cui arriva alla sfida contro i Mavs sono la seconda striscia positiva più lunga della lega, dietro soltanto a quella dei Milwaukee Bucks. L’appuntamento allora è davvero da non perdere: Alessandro Mamoli e Davide Pessina sono pronti a raccontarvi il secondo capitolo stagionale di una sfida super spettacolare, quella tra LeBron James e Luka Doncic.